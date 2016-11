Heroes of the Storm - BlizzCon 2016 Ankündigungs-Trailer

Samstag, 05. November 2016 um 17:06

Der neue Ankündigungs-Trailer für Blizzards MOBA Heroes of the Storm zeigt die kommenden Inhalte. Neben den beiden neuen Helden König Varian Wrynn und Feuerlord Ragnaros kommt auch eine neue Brawl-Map »Schwarzherz' Rache« und einige neue Features. Dazu zählen unter anderem neue Nexus-Herausforderungen, die Spieler mit ihren Freunden abschließen können. Vom 15. November bis zum 4. Januar lassen sich Belohnungen für Heroes of the Storm und Overwatch im Spiel sammeln.



Wie Blizzard außerdem bekannt gegeben hat, werden einige Features wie das Höchstlevel des Accounts oder die Karte »Geisterminen« überarbeitet.