Heroes of the Storm - Genji aus Overwatch im Hero-Spotlight

Mittwoch, 26. April 2017 um 15:02

Heroes of the Storm hat mit Genji den vierten Helden aus dem Overwatch-Universum. Der Ninja-Cyborg spielt sich in Blizzards MOBA-Spiel ähnlich wie im Hero-Shooter Overwatch. Er ist hier wie dort ein flinker Offensivheld, der Hindernisse schnell überbrücken kann. Selbst in tödlichen Situation kann er mit defensiven Fähigkeiten noch entkommen.

Genji war der jüngste Nachkomme des einflussreichen Shimada-Klans und führte ein sorgenfreies Leben, bis er sich weigerte, in die kriminellen Machenschaften seiner Familie involviert zu werden. Sein eigener Bruder versuchte ihn zu töten, doch Genji überlebte und wurde von Overwatch in einen Cyborg verwandelt. Nun hat er seinen eigenen Weg gefunden und kämpft für das Gute.

Genji ist Teil des Update 2.0, welches Heroes of the Storm besonders bei der Progression umkrämpelt.