Heroes of the Storm - Trailer: Hanamura im Detail vorgestellt

Dienstag, 18. April 2017 um 01:54

Mit Heroes of the Storm 2.0 wird es mit Genji nicht nur einen neuen Helden geben, sondern auch eine neue Map. Letztere stellt Blizzard in diesem Video kurz vor. Bei der Karte handelt es sich um Hanamura aus Overwatch. In Heroes of the Storm hat sie aber ihre eigenen Besonderheiten.