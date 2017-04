Heroes of the Storm und Overwatch - Nexus-Challenge bietet Items für beide Blizzard-Spiele

Mittwoch, 26. April 2017 um 15:03

Die Nexus-Challenge ist mit dem Update 2.0 für Heroes of the Storm zurück. Über vier Wochen werden kosmetische Items für Heroes of the Storm und Overwatch an Spieler ausgeschüttet, die mit mindestens einem Freund einige Runden im MOBA verbringen.

Was es wann gibt, zeigt der Trailer.