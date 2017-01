iBoy - Trailer zum Hacker-Thriller mit Game-of-Thrones-Star Maisie Williams

Dienstag, 17. Januar 2017 um 05:25

Im Trailer zur Jugendbuch-Verfilmung iBoy von Kevin Brooks mit Game-of-Thrones-Star Maisie Williams erlangt ein Jugendlicher besondere Fähigkeiten mit Hilfe seines Smartphones.

Der 16-jährige Tom (Bill Millner) wird Opfer eines brutalen Überfalls, bei dem auch sein Smartphone zertrümmert wird. Als Teile der digitalen Technik in seinem Kopf eindringen, verschmelzen sie mit seinem Gehirn. Fortan verfügt Tom über besondere Fähigkeiten: Er kann jederzeit Anrufe und Nachrichten abhören und mit Hilfe seiner Gedanken online gehen. Als eine Gang auch seine Freundin Lucy (Maisie Williams) angreift, nutzt er seine neuen Hacker-Fähigkeiten um sie zu rächen und zieht die Aufmerksamkeit eines Gangsterbosses (Rory Kinnear) auf sich.

In den Hauptrollen spielen Maisie Williams (Game of Thrones), Bill Millner (X-Men: Erste Entscheidung) und Rory Kinnear (Skyfall, Spectre) mit, die Regie führt Adam Randall (Level Up).

Der Thriller iBoy geht am 27. Januar 2017 auf dem Streaming-Dienst Netflix an den Start.