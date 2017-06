Insurgency: Sandstorm - Trailer zur Story-Kampagne stellt die Heldin vor

Donnerstag, 15. Juni 2017 um 15:18

Der Trailer zu Insurgency: Sandstorm gibt einen ersten Einblick in die Kampagne des Hardcore-Shooters. Anders als der Vorgänger von 2014, bietet Sandstorm einen Story-Modus, den man auch mit bis zu vier Spielern im Koop spielen kann.

Im Video ist die Protagonistin zu sehen, die im Spiel auf der Suche nach ihrer Schwester in ein Kriegsgebiet im mittleren Osten reist und dabei Aufständische und US-Militär aus dem Weg gehen muss. Später findet sie sich in den Reihen der kurdischen Rebellen wieder. Die Kampagne soll etwa drei Stunden Spielzeit umfassen, der Fokus liegt aber weiterhin auf dem Multiplayer und Teamwork.

Insurgency Sandstorm setzt anders als der Vorgänger auf die Unreal Engine 4 für bessere Grafik und komplexere Physikberechnung, wie z.B. für Projektile und deren Flugbahn. Erstmals in der Taktik-Shooter-Serie lassen sich auch in extra dafür entwickelten Spielmodi Fahrzeuge steuern und Charaktere per Customization-Option anpassen.

Der Release-Termin von Insurgency: Sandstorm steht noch nicht fest. Ende des Jahres 2017 soll eine Closed Alpha starten.