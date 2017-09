Julius wird jetzt Rockstar - Video: Abschied von einem lieben Kollegen

Freitag, 29. September 2017 um 16:00

Unser lieber Video-Kollege Julius Busch wird uns verlassen. Obwohl das für unser Team eine traurige Angelegenheit ist, freuen wir uns trotzdem darüber, dass der Grund für Julius' Abschied einer seiner großen Träume ist. Denn Julius verlässt die GameStar in Richtung Rockstar Games um in Zukunft an seinen Lieblingsspielen GTA und Red Dead Redemption mitzuarbeiten.

Im Video besprechen Julius Busch, Christoph Klapetek und Michael Obermeier die gemeinsame Zeit und erklären, wie's in Zukunft weitergeht. Denn der Weggang eines so talentierten Allrounders geht natürlich nicht spurlos an uns vorrüber.

Auch wenn's also eigentlich unmöglich ist, den einmaligen Julius zu ersetzen, suchen wir trotzdem Verstärkung für unser Video-Team: Einen Trainee und einen Host & Producer. Wenn ihr glaubt, für diese Position geeignet zu sein, dann bewerbt euch unter dem angegeben Link.

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal aus ganzem Herzen bei Julius für seine tolle Arbeit bedanken und hoffen, dass ihr ihm auch die besten Wünsche mit auf den Weg gebt.

P.S.: Julius, sag denen bei Rockstar doch bitte, dass wir alle gerne eine PC-Version von Red Dead Redemption 2 hätten! Danke!