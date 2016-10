Just Cause 3: Multiplayer - Public-Preview-Trailer zeigt Gameplay aus der Multiplayer-Mod

Mit dem Open-World-Actiontitel Just Cause 3 schickt der schwedische Entwickler Avalanche Studios den US-Agenten Rico Rodriguez zum dritten Mal auf Abriss-Tour. Diesmal soll der schwer bewaffnete Held den fiktiven Mittelmeer-Staat Medici vor dem fiesen Diktator General Di Ravello retten. Rico setzt dabei natürlich wieder auf Enterhaken und Gleitschirm, darf aber auch mit einem Wingsuit etwa von Hubschrauber zu Hubschrauber fliegen. Ansonsten stehen auch Sportwagen, Rennboote oder selbst Jets zur Verfügung, um das etwa 400 Quadratmeilen große Inselparadies zu durchqueren. Die Missionen, um Chaos zu stiften und schließlich eine Revolution gegen Di Ravello zu entfachen führen vom Meeresgrund bis hin zu luftigen Höhen. Rico kann in Just Cause 3 für seine Stunt völlig frei auf Fahr- oder Flugzeuge herumlaufen.