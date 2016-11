Killing Floor 2 - Niedrige und ultra Grafik-Details im Vergleich

Montag, 21. November 2016 um 15:03

Wir vergleichen die Grafik von Killing Floor 2 auf PC mit niedrigen und ultra Grafik-Details. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. Im Video haben wir zu den Ultra Grafik-Details auch NVIDIA FleX und HBAO+ aktiviert, das Spiel lief in 2160p Auflösung. NVIDIA FleX ist eine partikelbasierte Simulationtechnik, die viele Effekte von Flüssigkeiten über Stoffe bis hin zur Zerstörung von Objekten vereint und so für eine realistische physikalische Interaktion dieser in Echtzeit sorgt. Dieses Video auf Candyland in 4K ansehen. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 1080 benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.