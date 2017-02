King Arthur - Trailer: Charlie Hunnam kämpft als König Artur gegen mächtige Feinde

Dienstag, 21. Februar 2017 um 05:27

Regisseur Guy Ritchie (Sherlock Holmes) verfilmt die Artus-Sage mit Charlie Hunnam (Pacific Rim) als actionreiches Fantasy-Spektakel. Im neuen Trailer legt sich König Artur mit seinem legendären Schwert Excalibur mit einer Vielzahl von Gegnern an.

Die Geschichte beginnt mit dem Waisenjunge Arthur, der von drei Prostituierten erzogen wurde und im 5. Jahrhundert mit einer Bande die Straßen von London aufmischt. Als ihm das legendäre Schwert Excalibur in die Hände fällt, wird er zum König ernannt und lernt die gewaltige Macht zu beherrschen. Arthur befreit sein Volk vom Tyrannen Vortigen, der seine Eltern ermordet und die Krone Englands gestohlen hat.

Zu Besetzung gehören Charlie Hunnam (Pacific Rim), Astrid Berges-Frisbey (Pirates of the Caribbean: Zu fremden Gezeiten), Djimon Hounsou (Guardians of the Galaxy), Aidan Gillen (Maze Runner 2), Jude Law (Sherlock Holmes) und Eric Bana (Star Trek).

Regisseur Guy Ritchie plant bereits mit noch weiteren Filmen zur Artus-Saga.

King Arthur: Legend of the Sword kommt am 11. Mai 2017 in die deutschen Kinos.