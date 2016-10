Klartext zum Anno-DLC Frontiers - Ubisofts Season-Pass-Nepp

08.10.2016 1.263 Views 7 Kommentare 1 Gefällt mir

Chefredakteur Heiko Klinge ist bekennender Anno-Fan der ersten Stunde und hält auch den neuesten Serienteil Anno 2205 trotz einiger Schwächen für ein sehr gutes Aufbauspiel, nachzulesen in seinem Test.



Doch für das, was sich Ubisoft mit dem Season Pass und der Veröffentlichung des neuen Anno-DLCs Frontiers erlaubt hat, fehlt ihm trotzdem jedes Verständnis. Was ihn so aufregt, warum er die heftige Fan-Kritik auf Steam nachvollziehen kann und wie Ubisoft beim nächsten Anno das verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnen kann, erläutert er im neuen Klartext-Video.



