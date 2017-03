Kona - Launch-Trailer stellt den spielbaren Survival-Krimi vor

Freitag, 17. März 2017 um 16:31

In Kona schlüpfen wir in die Rolle des Privatdetektives Carl Faubert, der in den 1970er Jahren in ein unheimliches Dorf in Nordkanada reist, um eine Serie von Vandalismus-Vorfällen aufzuklären. Aus der Ego-Perspektive erkunden wir den verschneiten Ort, stoßen auf einen Haufen Rätsel und finden Geheimnisse über die Dorfbewohner heraus, ohne sie jemals zu treffen.

In dem spielbaren Krimi müssen wir vor allem darauf achten, nicht zu erfrieren, denn rund um den Atâmipêk-See tobt ein schwerer Schneesturm. Also gilt es Holz, Streichhölzer und Anzünder zu sammeln und immer wieder Feuer zu machen, damit wir uns aufwärmen können.

Neben einem Mordfall und dem Verschwinden der Dorfbewohner müssen wir außerdem herausfinden, was es mit einer Bestie auf sich hat, die in den Wäldern ihr Unwesen treibt.