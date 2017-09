League of Legends - Trailer zeigt überarbeitete Heldin Evelynn

Freitag, 29. September 2017 um 17:12

Evelynn ist in League of Legends eine alteingesessene Heldin und gehört seit 2009 zum Repertoire des Moba-Spiels. Entwickler Riot Games hat der Dame jetzt eine Überarbeitung geschenkt. Das betrifft unter anderem ihre Fähigkeiten.



So verwandelt sich Evelynn nach ein paar Sekunden ohne Kampf in einen Dämonenschatten. Bei geringem Leben kann sie sich in dieser Form schnell wieder erholen und am nächsten Kampf teilnehmen. Ab Level sechs gewährt Dämonenschatten auch eine Art Camouflage, dadurch wird die Dämonen-Frau für einige Gegner unsichtbar. Ihre Ultimate-Fähigkeit richtet nun kegelförmig vor ihr allen Gegnern im Wirkungsradios Schaden zu. Sollte die Gegner über wenig Leben verfügen, richtet der Angriff zusätzlichen Schaden an. Nach der Attacke teleportiert sich Evelynn nach hinten.

Auf der offiziellen Webseite haben die Entwickler die Überarbeitung mit verschiedenen Videos im Detail erklärt.