Left Alive - Erster Teaser: Mechs und eine Stadt in Trümmern

Dienstag, 19. September 2017 um 08:00

Das erste Video zu Left Alive gibt einen kurzen Einblick in das dystopische Szenario des Shooters für PS4 und PC: Eine große Metropole ist zum Schlachtfeld geworden und liegt in Trümmern, während Helikopter darüber Mech-Kampfanzüge transportieren.

Außerdem stellt der Teaser die Entwickler von Left Alive vor. Vor allem das Charakter-Design von Yoji Shinkawa (Metal Gear) ist äußerst bekannt. Aber auch namhafte Mech-Experten wie Toshifumi Nabeshima (Armored Core) oder Takayuki Yanase (Ghost in the Shell: Arise, Gundam, Xenoblade) sind mit an Bord.

Left Alive soll 2018 erscheinen.