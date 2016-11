Lineage Eternal: Twilight Resistance - Gameplay: gewaltige Bosse, Gruppenkämpfe und Storysequenzen

Freitag, 18. November 2016 um 15:12

In dem Gameplay-Video zur Closed-Beta-Phase von Lineage Eternal: Twilight Resistance kann man einige Massenschlachten und auch Kämpfe gegen die riesigen Bossgegner sehen. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die Storysequenen. Da die Beta nur in Südkorea stattfinden wird, ist das Video komplett in koreanisch gehalten.

