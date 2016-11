Lineage Eternal: Twilight Resistance - Gameplay-Trailer: riesige Schlachten & Helden-Klassen

Donnerstag, 17. November 2016 um 14:42

Nach einer langen Entwicklungszeit startet am 30. November 2016 endlich die Closed Beta zu Lineage Eternal. Allerdings nur in Korea. Der Trailer zeigt einige Gameplayszenen, in denen sich die Helden durch riesige Gegnermengen schnetzeln.

