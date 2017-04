Marvel vs. Capcom Infinite - Story-Trailer zeigt neue Charaktere und Deluxe Edition-Inhalte

Dienstag, 25. April 2017 um 18:15

Capcom hat einen neuen Trailer zu Marvel vs. Capcom Infinite veröffentlicht, der einen Einblick in den neuen Story-Modus gewährt und zudem einige der insgesamt acht neuen Charaktere zeigt. Zu den Neuzugängen zählen Chris Redfield aus der Resident Evil-Serie sowie Chun-Li, Hawkeye, Hulk und Thor.

Im Story-Modus dreht sich alles um den Bösewicht Ultron Sigma, der sämtliches organisches Leben mit einem Virus infizieren will. Daher müssen sich die Helden beider Universen zusammenschließen, um diesen Plan zu vereiteln.

Marvel vs. Capcom Infinite erscheint am 19. September 2017 für PS4, Xbox One und PC. Es wird auch eine Deluxe Edition geben, die einen Season Pass für alle sechs künftigen DLC-Charakter enthält. Zudem darf man sich auf neue Kostüme freuen. Weitere Informationen gibt es auf GamePro.de.