Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - Serien-Trailer: So sieht der neue Ghost Rider aus

21.09.2016 698 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Die US-Serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. bekommt prominenten Zuwachs: Der Ghost Rider hat in der vierten Staffel seinen ersten Auftritt in der Superhelden-Serie. Der Clip wirft einen ersten Blick auf den feurigen Antihelden, gespielt von Gabriel Luna (True Detective). Vielen dürfte der Marvel-Held aus der Comicverfilmung Ghost Rider mit Nicolas Cage bekannt sein.



Die vierte Staffel Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ist derzeit auf dem US-Sender abc zusehen. Ein Deutschland-Start findet voraussichtlich erst nächstes Jahr statt. Aktuell wird die 3. Staffel auf RTL Crime gezeigt.