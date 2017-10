Marvels Black Panther - Neuer Trailer zum Solo-Abenteuer mit Chadwick Boseman

Dienstag, 17. Oktober 2017 um 08:00

Willkommen in Wakanda: Im neuen actionreichen Trailer zu Marvel's Black Panther erlebt T'Challa aka Superheld Black Panther (Chadwick Noseman) aus Captain America 3: Civil War sein erstes Solo-Abenteuer.

Zurück in seiner mystischen afrikanischen Heimat Wakanda bereitet er sich auf seine Rolle als künftiger König vor, doch sein Land scheint nicht mehr sicher zu sein. Ulysses Claw (gespielt von Andy Serkis) warnt davor, dass das angebliche Dritte-Welt-Land Wakanda eine technische Hochburg und daher gefährdet sei. Als sich zwei Widersacher gegen T'Challa als König verschwören, erhält er von CIA-Agenten Everett K. Ross (Martin Freeman) Unterstützung im Kampf gegen die Bedrohung.

Zur Besetzung gehören Chadwick Boseman, Michael B. Jordan (Chronicle), Lupita Nyong’o (12 Years A Slave), Andy Serkis (Herr der Ringe), Forest Whitaker (Star Wars: Rogue One), Daniel Kaluuya (Get Out) und Martin Freeman (Sherlock). Regie führt Ryan Coogler (Creed).

Marvel's Black Panther kommt am 15. Februar 2018 in die deutschen Kinos.

Für Marvel-Fans geht es danach Knall auf Fall weiter: Bereits am 26. April 2018 startet der neue Avengers-Blockbuster Infinity War ins Kino.