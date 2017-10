Marvel's The Punisher - Action-Trailer mit Jon Bernthal zur neuen Netflix-Serie

Freitag, 20. Oktober 2017 um 14:25

Der neue actionreiche Trailer zur Marvel-Serie The Punisher zeigt nicht nur viele neue Szenen, auch wird erstmals der Start-Termin zur neuen Netflix-Serie verraten: Am 17. November beginnt der Rachefeldzug von Frank Castle.

Der Ex-Soldat wird Zeuge am brutalen Mord an seiner Familie und schwört auf blutige Rache. Als eiskalter und rücksichtsloser The Punisher macht er gnadenlos Jagd auf die Verantwortlichen für die brutale Tat. In der Hauptrolle spielt erneut Jon Bernthal den Part des Punishers, bekannt aus der 2. Staffel der Marvel-Serie Daredevil.

Die 13 Folgen der ersten Staffel von Marvel's The Punisher gehen am 17. November auf Netflix an den Start.