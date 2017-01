Mass Effect: Andromeda - Alle Crew-Mitglieder der Tempest im Video-Überblick

Freitag, 27. Januar 2017 um 12:26

Im neuesten Hintergrundvideo der Ingame-Fraktion »Andromeda Initiative« von Mass Effect: Andromeda stellt Cora Harper das Team auf dem Schiff Tempest vor. Neben dem Pathfinder Alec Ryder sind auch seine beiden Kinder Scott und Sarah an Bord. Cora, Liam und die KI SAM komplettieren die Truppe. Die Crew ist über Implantate mit SAM verbunden.

Wer die Helden und weitere, später dazustoßende Charaktere in Aktion sehen möchte, schaut sich den kürzlich veröffentlichten, zweiten Cinematic Trailer zu Mass Effect: Andromeda an. Das Sci-Fi-Actionspiel von Bioware und Electronic Arts erscheint am 23. März 2017 in Europa für PC, Xbox One und PS4.