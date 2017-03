Mass Effect - Video: Unsere Lieblingsmomente der Shepard-Trilogie

Freitag, 17. März 2017 um 17:57

Warnung: Dieses Video enthält (logischerweise) Spoiler zur alten Mass Effect-Trilogie.

Mass Effect: Andromeda steht in den Startlöchern und wir erinnern uns noch einmal zurück an die schönsten Momente der vergangenen Shepard-Trilogie. Was war lustig, was war schön und was war so traurig, dass wir vielleicht sogar eine Träne verdrücken mussten?

Die Mass Effect-Spiele waren voll mit emotionalen Momenten und tollen Charakteren, die uns bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Bevor wir uns in Andromeda ins Geschehen stürzen, plaudern unsere Redakteure ein wenig aus dem Nähkästchen über ihre persönlichen Lieblingsmomente der Shepard-Trilogie.