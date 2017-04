Micro Machines World Series - Erster Gameplay-Trailer bringt Spielzeug-Look zurück

Mittwoch, 19. April 2017 um 15:55

Im Juni 2017 kommen die Micro Machines mit der World Series zurück. In diesem Trailer gibt es das erste Gameplay aus dem Spiel für PC, PS4 und Xbox One zu sehen. Das Video stellt die Versus-Multiplayer-Modi vor. Bis zu 12 Spieler treten im Kampf an. Zur Auswahl stehen 12 unterschiedliche Fahrzeuge und 15 Arenen.

Unterschiedliche Spielmodi wie Capture the Flag, Territory oder 6-gegen-6 Team Deathmatch sollen für Abwechslung im Action-Rennspiel sorgen. Der Trailer zeigt auch einige der Waffen-Power-Ups, die dabei zum Einsatz kommen.

Micro Machines World Series kommt am 23.6.2017 für PC, PS4 und Xbox One raus.