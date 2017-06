Minecraft - Trailer zeigt das farbenfrohe neue Update 1.12: World of Color

Mittwoch, 07. Juni 2017 um 19:47

Das Update 1.12 für die PC-Version von Minecraft mit dem Namen World of Color bringt eine ganze Palette an Änderungen mit sich. Die auffälligste sind die neuen Farboptionen der verschiedenen Blöcke, die im Trailer am Beispiel einiger Community-Bauten gezeigt werden.