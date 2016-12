Monster Boy - Gameplay-Video zum süßen Hüpfspiel

Freitag, 02. Dezember 2016 um 12:59

Wir spielen das Jump & Run Monster Boy and the Cursed Kingdom an. Es wird erst 2017 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, doch Philipp Döschl vom Münchner Publisher FDG Entertainment bringt uns eine Vorabversion mit, zeigt uns diverse Abschnitte, erklärt die Entwicklungsgeschichte und - ganz wichtig - lässt uns selbser spielen.

Ursprünglich erblickte das Projekt als Flying Hamster 2 auf Kickstarter das Licht der Welt, angeleiert vom französischen Entwickelr Game Atelier. Doch die Kampagne wurde abgebrochen. Nicht etwa wegen mangelnden Interesses, sondern weil FDG das Projekt lieber klassisch publischen wollte.

Spielerisch ist das Jump & Run stark an Segas Wonder-Boy-Reihe angelehnt. Mittlerweile konnten die Entwickler sogar die Komponisten der Reihe für den Soundtrack gewinnen. Auf dem Entwicklerblog gibt es viele weitere Informationen zum aktuellen Stand der Arbeiten. http://monsterboy.com/blog/