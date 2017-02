Neue PC-Spiele im Februar 2017 - Kommentierte Video-Vorschau

Donnerstag, 02. Februar 2017 um 17:40

Nach einem eher mäßigen Start legt der Februar in Sachen neuer PC-Spiele richtig dick los. Uns erwarten sowohl spannende Indie-Projekte als auch große Blockbuster. Welche Highlights im Februar 2017 auf PC-Spieler warten stellen wir in diesem kommentierten Vorschau-Video vor.

Mit dabei sind Spiele wie das Schwertkampfabenteuer For Honor von Ubisoft aber auch PC-Ports zu JRPGs wie Atelier Sophie. Spannend könnte auch der Ein-Mann-Projekt Beyond Enemy Lines, das uns das Spielgefühl von Project IGI zurückbringen will. Ähnlich taktisch geht es beim Scharfschützen-Shooter Sniper Elite 4 zu.

Strategiefans können sich auf Halo Wars 2 freuen, das auf eine starke Solo-Kampagne setzt aber auch für Multiplayer-Spieler genug Neuerungen liefert. Aufbau-Freunde können auch aufs Ende der Early-Access-Phase von LEGO Worlds hoffen.

Aber das sind nur einige der Spiele, die für PC im Februar 2017 angekündigt sind. Wer immer auf dem Laufenden bleiben will, kann auch jederzeit einen Blick auf die Release-Liste für PC-Spiele auf GameStar.de werfen.