News: Battlefield 1 verfrüht spielbar - Valve kündigt neue Steam-Features an

Themen am 13.10.2016:

Battlefield 1 verfrüht über EA und Origin Access spielbar

Einen Tag früher als angekündigt ist Battlefield 1 schon spielbar gewesen. Wer also ein kostenpflichtiges EA Access-Abo auf Xbox One oder ein Origin Access-Abo für PC hat, darf schon jetzt zehn Stunden lang Multiplayer und Kampagne spielen.

Im Solo-Modus stehen die Abschnitte Stahlgewitter und Durch Morast und Blut zur Verfügung, im Multiplayer sind die Modi Eroberung, Rush, Operationen und Vorherrschaft auf den Maps Die Narbe von St. Quentin, Amiens, Wüste Sinai, Festung von Faw und Suez spielbar.

Die Vorschau-Version ist 43 GByte groß.

Neue Vive-Controller, PS4-Controller-Support und Steamlink in Samsung TVs

Auf den Steam-Developer-Days hat der Betreiber Valve eine Reihe neuer Steam-Features vorgestellt. So bekommt der PS4-Controller mit dem nächsten Steam-Update native Unterstützung und damit eine umfangreiche Konfigurationsoberfläche, bei der man genau wie beim Steam-Controller Touchpad, Buttons und Sticks den eigenen Wünschen entsprechend anpassen darf.

Aprospos Controller: Auch die von Valve unterstützte VR-Brille HTC Vive bekommt neue Eingabegeräte. Davon gab’s einen ersten Prototyp zu sehen, der sehr viel kleiner und handlicher aussah. Valve möchte erstmal Feedback dazu einsammeln, bevor man Infos über Preis, Funktionen und eventuelle Rabatte für Besitzer der bisherigen Controller ankündigen will. Der ursprüngliche Vive-Controller wurde erst im Frühjahr 2016 veröffentlicht.

Außerdem baut Valve sein Steamlink-System aus. Die Übertragung von Spielen vom PC auf andere Bildschirme wird nämlich künftig in Samsung Smart TVs integriert. Zum Spielen braucht man dann nur noch ein kompatibles Gamepad. Genaue Details oder Modelle sind noch nicht bekannt.

Hitman-Finale spielt in Japan

Square Enix hat einen Trailer zum großen Finale des Episodenspiels Hitman veröffentlicht. Die sechste Episode spielt in Hokkaido Japan und soll für die Spieler die ultimative Herausforderung werden.

Dort gibt’s mit »Situs Inversus« eine neue Mission, in der 47 in einer exklusive Privatklinik zwei Zielpersonen aufspüren und ausschalten muss. Episode 6 erscheint am 31. Oktober 2016.