News: gamescom-Tickets für's Wochenende werden knapp - Five Nights at Freddy's 6 eingestampft

Montag, 03. Juli 2017 um 13:42

Gamescom-Wochenende schon ausverkauft

Wer dieses Jahr zum Wocheende auf die gamescom nach Köln möchte, könnte Pech haben. Denn über den offiziellen Kartenvorverkauf der Kölnmesse gab’s schon seit Ende Mai keine Tagestickets mehr für den Messe-Samstag, jetzt ist auch der Freitag ausverkauft.

Damit hat man jetzt nur noch die Möglichkeit unter der Woche am Mittwoch und Donnerstag die Messe zu gehen, dieses Jahr gibt’s zum ersten Mal keinen Sonntag.

Hoffnungsschimmer gibt’s aber doch: Denn vor Ort wird die Kölnmesse je nach Besuchersituation noch Nachmittagstickets für den Freitag und Samstag ab 14:00 Uhr verkaufen. Zudem gibt’s auch beim Elektrohändler Saturn noch Restbestände. Wer also sicher ein Ticket haben will, sollte schnell handeln.

Die gamescom findet dieses Jahr vom 22. August bis zum 26. August statt, Privatbesucher dürfen am 23. Zum ersten Mal auf die Messe, zuvor ist wie üblich der Fachbesuchertag.

Five Nights at Freddys 6 wurde eingestellt

Bevor’s überhaupt offiziell angekündigt wurde, isses schon wieder in die Tonne gewandert. Denn die Horror-Fortsetzung Five Nights at Freddy 6 wird’s erstmal nicht geben. In einem Steam-Community-Posting erklärt nämlich Entwickler Scott Cawthon, dass er das Projekt für’s erste aufgibt.

So habe er schon Weile im stillen Kämmerlein an der Animatronik-Puppen-Horror-Fortsetzung gearbeitet, dabei aber ständig den Druck gespürt, die Vorgänger zu übertreffen. Das sei für ihn so belastend gewesen, dass er sich über Wochen zwingen musste, überhaupt am Projekt weiterzuarbeiten.

Für erste wird’s also kein Five Nights at Freddy 6 geben, komplett von der Marke will Cawthon sich aber nicht verabschieden. So erklärt er in Zukunft mit den Freddy-Figuren an neuen, innovativeren Spielkonzepten zu arbeiten.

Watch Dogs 2 bekommt Gratis 4-Spieler-Koop

Watch Dogs 2 bekommt endlich einen 4-Spieler-Koop-Modus. Den gibt’s als Gratis-DLC und erlaubt 4-Spieler-Teams im Free-Roam-Modus San Francisco unsicher zu machen und dort alle Aktivitäten gemeinsam auszuprobieren.

Das kostenlose Update erscheint am 4. Juli für PC, PS4 und Xbox One.