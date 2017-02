News: GTA 5-Macher schon wieder von Lindsay Lohan verklagt - Anarchy Online & Dead Rising 4 auf Steam

Donnerstag, 23. Februar 2017 um 13:26

Themen am 23.02.2017:

Lindsay Lohan klagt weiter gegen GTA

Schauspielerin Lindsay Lohan darf weiter gegen die GTA-Macher von Rockstar Games bzw. Take Two Interactive klagen. Das berichtet das Magazin WIPR. Denn obwohl ihre Klage im vergangenen Oktober abgewiesen wurde, hat ihr jetzt der New York State Court of Appeals, das höchste Gericht des Staats, erlaubt, in Berufung zu gehen. Das Verfahren wird also neu aufgerollt.

Seit 2013 versucht Lindsay Lohan Rockstar Games zu verklagen, weil ihrer Aussage nach die Figur Lacey Jonas sowie das bekannte Bikini-Motiv auf Werbepostern des Spiels auf ihr basiert. Zum Werbeposter ist indes bereits geklärt, dass das Motiv auf dem Model Shelby Welinder basiert.

Bis es da zu einem Urteil kommt, wird’s übrigens noch Monate dauern.

Anarchy Online ist zurück – auf Steam

Anarchy Online, der MMO-Klassiker ist nach 16 Jahren wieder da – und zwar als Free2Play-Spiel auf Steam. Das SciFi-MMO von den Conan-Machern Funcom ist auf Steam kostenlos spielbar, trotzdem gibt’s aktuell 2 kostenpflichtige DLC-Items.

Ein 93 Euro teurer Levelboost, der einen Charakter sofort auf Stufe 200 von 220 boostet sowie ein 20 Euro Starterpaket, das allerhand Rüstungsitems sowie einen XP-Booster für Anfänger enthält.

Ebenfalls auf Steam ist übrigens demnächst Dead Rising 4 verfügbar. Zuvor gab’s das Spiel nur für Xbox One und Windows-10-PCs über den Windows Store, die Steam-Fassung läuft dagegen auch schon ab Windows 7 – und kostet als Vorbestellerangebot derzeit nur 48 Euro.

Live Fire Update für Titanfall 2 kommt heute

Live Fire heißt ein neuer Spielmodus für Titanfall 2, den die Entwickler von Respawn noch heute im Laufe des Tages veröffentlichen wollen. Im Spielmodus treffen zwei 6er-Teams aus Piloten aufeinander, die sich innerhalb von nur einer Minute ausschalten müssen. Dazu gibt’s mit Meadow und Stacks auch zwei neue Karten. Zur Feier des Tages läuft noch bis Montag ein Double XP-Wochenende.