News: Modern Warfare Remastered nur mit Infinite Warfare Disc - Resident Evil 7 viel länger in VR

Themen am 04.10.2016:

Call of Duty Modern Warfare Remastered funktioniert nicht alleine

Es gibt neue Infos zur Neuauflage Call of Duty: Modern Warfare Remastered und zwar nicht unbedingt die, die alle Spieler hören wollten. Die Remastered-Fassung liegt ja wie bereits bekannt vorerst nur der teureren Call of Duty: Infinite Warfare "Legacy", "Legacy Pro" oder "Digital Deluxe" Edition bei. Wer allerdings gedacht hat, die Disc-Version zu kaufen, Modern Warfare zu installieren und Infinite Warfare dann wieder zu verkaufen, hat sich geschnitten. Denn wie Activision auf der offiziellen Website erklärt, ist die Neuauflage zwar ein Download-Spiel, braucht zum Spielen die Infinite Warfare-Disc im Laufwerk.Das betrifft natürlich vordergründig die PS4- und Xbox-One-Ladenversion, am PC und bei digitalen Käufen ist das Spiel ja sowieso an einen Account gebunden. Dieser Download ist übrigens ziemlich happig: Insgesamt 39,2 GByte ist die Kampagne und die 10 Multiplayer-Maps groß, ab 10 GByte kann man aber zumindest mit dem Spielen anfangen.

Der offizielle Release ist dann der 4. November. Wer allerdings die Digital Legacy oder Digital Deluxe Edition auf PS4 vorbestellt, darf schon ab dem 5. Oktober Modern Warfare Remastered spielen. Außerdem gibt’s bei einigen ausgewählten Händlern die Möglichkeit, die Disc-Version zu bestellen.

Resident Evil 7 dauert länger in VR

15 Stunden lang wird die Story-Kampagne von Resident Evil 7 dauern – wenn man es normal spielt. Deutlich länger ist es in VR mit PlayStation VR. Denn wie Capcom Frankreich gegenüber einer brasilianischen ResidentEvil-Fansite erklärt, dauert ein Durchgang in VR 25 bis 30 Stunden.

Woher die fast Verdopplung der Spielzeit kommt, ist nicht überliefert. Eventuell sind da aber Aufwisch-Aktionen und Paniakattacken-Ruhezeiten mit inbegriffen. Außerdem erklärt die Quelle, dass die Beginning Hour Demo im Januar nochmal ein Update mit neuen Inhalten bekommen wird. Übrigens: Resident Evil 7 ist wie Batman Arkham VR zunächst 12 Monate zeitlich exklusiv auf PlayStation VR erhältlich. Erst danach kann das Spiel auch auf Oculus oder HTC Vive erscheinen. Resident Evil 7 erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 24. Januar 2017.

The Escapists 2 angekündigt

Das Indie-Gefängnisausbruch-Spiel The Escapists bekommt eine Fortsetzung. Wie die Entwickler von Mouldy Toof erklären, bekommt The Escapists 2 als große Neuerung Multiplayer in Form von Split-Screen Drop-In/Out und Online VS- und Koop. Außerdem gibt’s jetzt auch weibliche Spielfiguren, neue Fluchtmöglichkeiten und Crafting-Rezepte. The Escapists 2 erscheint irgendwann 2017 für PC, PS4 und Xbox One.