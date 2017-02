News: Nintendo Switch mit knappem Platz - Nioh bekommt PvP- und Story-DLC

Dienstag, 21. Februar 2017 um 12:35

Themen am 21.02.2017:

Nioh bekommt PvP- und Story-DLCs

Nioh bekommt jede Menge Nachschub. Denn die Entwickler von Team Ninja haben in einem Livestream haben ihre DLC-Pläne für die nächsten Wochen und Monate angekündigt.

So gibt’s Ende März einen kostenlosen DLC, der dem Samurai-Actionspiel 10 Zusatzmissionen mit hohem Schwierigkeitsgrad spendiert. Im April gibt’s dann einen einen kostenlosen DLC mit PvP-Modus.

Ende April kommt dann mit Dragon of Tohoku der erste kostenpflichtige DLC mit neuen Waffen, Szenarien, Charakteren, Schutzgeistern, Yokai und Leveln.

Der zweite DLC Japan’s Best Warrior und der dritte Peaceful and Tranquil haben derweil noch keine Inhaltsangabe oder Termine.

Nintendo Switch mit Platzmangel

Es wird eher kuschelig auf der Nintendo Switch. Denn über die offizielle japanische Nintendo-Website sind jetzt die Downloadgrößen der ersten Spiele veröffentlicht worden. Da die Switch als Basis-Version nur 32 GByte hat, wird der Platz da schnell knapp.

Einige davon wie I Am Setsuna, Snipperclips oder Puyo Puyo Tetris sind mit unter 2 GByte noch recht klein. Zelda: Breath of the Wild mit 13,4 GByte oder Mario Kart 8 Deluxe mit 8 GByte füllen den Speicher dagegen recht schnell.

User, die die vergangene Woche geklauten Switch-Konsolen bereits ausprobiert haben, berichten, dass nach der Installation des Betriebssystem von den 32 Gbyte sogar nur 25,9 GByte übrig bleiben.

Für Dragon Quest Heroes 1 und 2 muss man also so oder aufrüsten, denn die beiden Spiele zusammen belegen 32 GByte. Zum Glück ist das nicht allzu teuer, da die Switch SD-Karten verwendet. Wer also viele Spiele zum Launch spielen will, sollte daran denken eine SD-Karte dazuzukaufen.

Watch Dogs 2 DLC Menschliche Bedingungen verfügbar

Der zweite DLC zu Watch Dogs 2 ist ab heute für PS4 verfügbar. Menschliche Bedingungen heißt das Paket und bringt insgesamt fünf Stunden Inhalt mit drei neuen Operationen für Marcus Holloway und seine Ded-Sec-Freunde.

Schlechte Medizin dreht sich um einen bösartigen Hacker-Angriff auf ein Krankenhaus, Ätzender Forschritt erzählt von Obdachlosen mit mächtigen Nano-Implantaten und in Automata klaut die Dedsec-Truppe ein Autonom-fahrendes Auto.

Zusätzlich gibt’s Elite-Koop-Missionen und mit dem Störer eine neue Gegner-Klasse. Ach ja, und ein Wiedersehen mit Jordi aus Teil 1. Für PC und Xbox One gibt’s den DLC übrigens erst im März.