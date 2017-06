News: Release- und Preis für Diablo 3: Rise of the Necromancer - Neue Map für Battlefield 1 erschienen

Dienstag, 20. Juni 2017 um 16:20

Themen am 20.06.2017

Diablo 3: Rise oft he Necromancer Termin- und Preis.

Blizzard hat endlich einen Release-Termin und Preis für seine Totenbeschwörer-Erweiterung Rise oft he Necromancer für Diablo 3 genannt. Ab dem 27. Juni gibt’s den DLC für 14,99 Euro.

Darin enthalten sind dann neben der neuen Charakterklasse des Totenbeschwörers außerdem 4 neue Klassensets, 30 neue legendäre Gegenstände, sowie diverse kosmetische Boni.

Battlefield 1 bekommt Juni-Update mit Nacht-Map

Battlefield 1 hat sein Juni-Update bekommen. Das bringt unter anderem die erste Nachtkarte für Battlfield 1, Nivelle Nights. Um die spielen zu können, muss man allerdings entweder Premium oder den DLC They Shall not Pass gekauft haben.

Modern Warfare 1 Remaster kommt schon bald separat

Es scheint, als stünde der separate Release von Call of Duty: Modern Warfare Remastered kurz bevor. Denn die Website Chalie Intel hat bereits Fotos der Ladenversion für PS4 in die Hände bekommen. Die soll 40 Dollar kosten.

Laut Charlie Intel schwanken die Händler aber noch beim Release-Termin. Während einige US-Händler vom 20. Juni – also heute – sprechen, listen andere den 27. Juni. Schon bald wissen wir also mehr.

Bisher ist die Neuauflage von Modern Warfare Remastered nur als Teil teurer Sammler-Ausgaben von Call of Duty: Infinite Warfare verfügbar gewesen.