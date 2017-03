News: Schatten des Krieges mit Drachen-Mount? - Zwei neue For Honor-Helden geleaked

Montag, 06. März 2017 um 14:24

Themen am 06.03.2017:

Xbox One Scorpio wird AR-Support erhalten

Ende 2017 soll ja die leistungsstarke Microsoft-Konsole Scorpio auf den Markt kommen und die soll neben 4K-Inhalten auch VR-Inhalte wiedergeben können und – so heißt es nun in einem Blog-Beitrag von Microsoft – ab 2018 dann auch AR – also Augmented Reality. Microsoft hat da ja derzeit die sogenannte HoloLens in der Entwicklung, um die geht es aber gar nicht zwingend, stattdessen wird man AR auf der Xbox voraussichtlich auch mit Dritthersteller-Brillen erleben können, die sich bei der Rechenpower der Konsole bedienen und mit geschätzt 299 Euro wohl deutlich günstiger sein werden als die hauseigene HoloLens. Die Dritthersteller-Brillen werden sich aller Voraussicht nach dann übrigens ebenfalls mit Windows 10-Computern nutzen lassen, schon jetzt sind viele Apps im Microsoft Store ja bereits gleichermaßen auf Xbox und Windows 10 PC nutzbar.

Zwei neue For Honor-Helden geleaked

Zwei der zunächst vier geplanten neuen Helden für das Action-Spiel For Honor sind nun vermeintlich geleaked, das zumindest, wenn man diesen Screenshot hier als echt betrachtet. Dort sehen wir einmal den römischen Centurion, der mit einer dicken Rüstung und einer auf dem Bild nicht erkennbaren Waffe in die Schlacht zieht. Zum anderen den Ninja, der zwei gefährliche Sichelwaffen trägt. Man ging ja bisher davon aus, dass der Centurion sich auf die Seite der Ritter, und der Ninja sich auf die Seite der Samurai schlagen würde, laut diesem Screenshot aber wird es eine neue Heldenreihe für die DLC-Kämpfer geben. Die Zeilen mit Beschreibung und Heldentyp scheinen auch nicht final ausgearbeitet zu sein, hier finden wir zumindest im Moment noch das ominöse Wort „Scrubmode“. Ob der Screenshot wirklich echt ist, das lässt sich noch nicht final sagen, es würde aber durchaus mit bisherigen Gerüchten konformgehen.

Mittelerde: Schatten des Krieges mit Drachen-Mount?

Es sind neue Screenshots auf Mittelerde: Schatten des Krieges geleaked und diese deuten auf ein sehr interessantes, neues Gameplay-Element hin. Und zwar sehen wir dort Tallion, wie er auf einem Drachen durch die Lüfte reitet. Die Screenshots stammen dabei aus einem zweiten Trailer, der in den nächsten Wochen veröffentlicht werden soll. Es wäre daher natürlich durchaus möglich, dass es sich bei dem Drachenflug lediglich um eine Zwischensequenz handelt – was natürlich schade wäre. Wie cool wären Drachenkämpfe in der Luft und ein fliegendes Reittier als schnelle Reisemöglichkeit? Ob sich das nun wieder sinnvoll in die Tolkien-Lore einfügt, das wage ich zu bezweifeln. Aber sich darüber aufzuregen, das überlasse ich anderen *hust* Maurice. Ich freu mich jedenfalls drauf und ihr solltet das auch!