News: Star Citizen Release-Pläne öffentlich gemacht - Overwatch: First Strike wird eingestampft

Montag, 21. November 2016 um 14:40

Themen am 21.11.2016:

Star Citizen Release-Pläne öffentlich gemacht

Die Entwickler von Cloud Imperium Games haben auf der offiziellen Website zu Star Citizen ihre bislang internen Release-Pläne öffentlich gemacht. Die Übersichtsseite soll die gleichen Daten zeigen, die die Teams bislang intern verwendet haben und gibt detailliert Aufschluss darüber, wann, welches Feature für die kommende Alpha 2.6 fertig sein soll. Chris Roberts erklärt in einem langen Brief an die Fans, dass die gezeigten Termine nur geplante Termine und damit nicht in Stein gemeißelt sind. Außerdem ist man sich sehr wohl darüber im klaren, dass weitere Verschiebungen bzw. Abweichungen von den Plänen für Unmut in der Community sorgen werden, man aber so wenigstens mit offenen Karten spielt, da in der Spieleentwicklung ständig was dazwischenkommen kann. Enthalten sind übrigens nur die Features für die Alpha 2.6, Arena Commander und Star Marine. Die Solo-Kampagne Squadron 42 wird nicht aufgeführt.

Overwatch: First Strike wird eingestellt

Wie Blizzard ankündigt, wird Overwatch: First Strike doch nicht mehr erscheinen. Das Prequel-Comic sollte eigentlich die Vorgeschichte der Overwatch-Helden erklären, offenbar hat sich die aber seit der Konzeptionierung des Hefts so stark verändert, dass das Heft nicht mehr zum aktuellen Lore passt. Das erklärt Chef-Autor Michael Chu im offiziellen Forum. Allerdings will man trotzdem noch irgendwie anders die Vorgeschichte von Gabriel Reyes, Jack Morrison, Ana Amari, Reinhardt Wilhelm und Torbjörn Lindholm erzählen. Nur wie genau ist noch nicht gedacht. Hoffentlich in so nem coolen Render-Trailer.

Rabbids-Mario-Crossover für Switch in der Mache

Für die Nintendo-Switch ist ein neues 3D-Mario in Arbeit. Das hat man ja in Auszügen schon im ersten Trailer zur Konsole gesehen. Allerdings soll zudem noch ein Crossover zwischen Mario und den bekloppten Ubisoft-Hasen, den Raving Rabbids in der Mache sein. Das entsteht unter dem Arbeitstitel »Mario RPG: Invasion of the Rabbids« bei Nintendo und soll dem Namen nach ein Rollenspiel werden, in dem man eine Party aus bekannten Nintendo-Charakteren gegen eine Hasen-Invasion antreten lässt. Den Insider-Quellen der Website Letsplayvideogames.com nach soll das Spiel zudem sogar ein Launch-Titel für die Switch werden. Aprospos neue Nintendo-Gerüchte: Nintendo hat in Europa außerdem Markenschutz für Wave Race eingereicht. Gut möglich, dass da ein neues Spiel erscheint oder eine Neuauflage der alten Jetski-Rennen kommt.