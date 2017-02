Nier: Automata - Gameplay-Trailer mit Release-Termin

Dienstag, 21. Februar 2017 um 16:02

Nach der Verwirrung im den Release von Nier: Automata schafft Publisher Square Enix Klarheit: Das japanische Actionrollenspiel erscheint für PlayStation 4 und PC (via Steam) zeitgleich am 10. März 2017. Zuvor wurde eine Verschiebung der PC-Version vermutet, die allerdings nur für Japaner und Amerikaner gilt. In diesen Territorien erscheint die PS4-Version nämlich schon einige Tage früher, für Europäer ändert sich aber nichts.

Nier: Automata verbindet Over-The-Top-Action mit Bullethell-Einlagen und, effektvoll im Video präsentiert. Gezeigt werden unterschiedliche Waffenklassen wie Großschwerter, Speere und Armschienen.