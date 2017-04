Nier: Automata - Gameplay-Trailer mit Szenen aus dem DLC 3C3C1D119440927

Dienstag, 18. April 2017 um 08:06

Das Video zum kostenpflichtigen DLC 3C3C1D119440927 für Nier: Automata stellt einige der neuen Inhalte mithilfe von Gameplay-Szenen vor.

Unter anderem bietet die Download-Erweiterung einige Nebenaufgaben sowie drei Arenen. Darin warten Bosskämpfe und andere Herausforderungen auf die Spieler. Sollten sie diese erfolgreich abschließen, schalten sie einige kosmetische Extras wie Kostüme und Musikstücke frei.

Der Release von 3C3C1D119440927 ist für den 2. Mai 2017 geplant - zumindest in Japan. Ob und wann der DLC in Europa erscheint, ist bisher nicht bekannt. Der offizielle Preis liegt bei 1.500 Yen, was umgerechnet zirka 13 Euro entspricht.