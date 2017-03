Observer - Demo-Walkthrough: Matrix, Inception & Blade Runner in einem Spiel

Sonntag, 05. März 2017 um 10:27

Die Macher von Layers of Fear haben uns eine kurze Demo zu ihrem neuen Spiel Observer geschickt, die wir in diesem Video komplett zeigen.

Observer spielt im Jahr 2084 in einer heruntergekommen Cyberpunkt-Version der polnischen Stadt Krakau. Wir sind als Polizist der regierenden Firma Chiron in der Lage, in die Gedanken anderer Menschen einzudringen. Und genau das machen wir auch in der Demo zu Observer.

Was folgt ist eine wirrer Trip durch die Erinnerungen eines Mordopfers. Dabei Mischt Observer das Erkunden aus der Ego-Perspektive mit kleinen Umgebungsrätseln. In der Demo müssen wir beispielsweise den Weg aus einem Labyrinth finden und auf die Hinweise auf Fernsehmonitoren achten.

Observer soll im Sommer 2017 für PC und Xbox One veröffentlicht werden. Eine PS4-Version ist zwar noch nicht angekündigt, aber nicht unwahrscheinlich.

