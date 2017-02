Observer - Einklinken: Cyberpunk-Horrorspiel der Layers-of-Fear-Macher im Ingame-Trailer

Freitag, 24. Februar 2017 um 12:00

Nach Layers of Fear will uns der Entwickler Bloober Team mit dem Cyberpunk-Horrorspiel Observer erneut das Fürchten lehren und dieser Ingame-Trailer zeigt ein paar Gameplay-Szenen. Außerdem wird eine spielbare Demo angekündigt, die auf der PAX East und der GDC gespielt werden kann.

In Observer spielen wir einen Cop, der in der nahen Zukunft in einer düsteren Cyberpunk-Version der polnischen Stadt Krakau im Auftrag von großen Firmen in die Gedanken von anderen Menschen eindringt. Das Ergebnis ist eine surreale Reise durch die Erinnerungen und Ängste der Ziele, wie uns der Trailer zeigt.

Bislang ist noch nicht ganz klar, für welche Plattformen Observer kommt, im Trailer wird aber die Xbox-One-Fassung bestätigt. Eine PC-Version ist auch so gut wie sicher, wie bei Layers of Fear könnte später auch eine PS4-Version kommen. Einen genauen Release-Termin gibt es sowieso noch nicht, bislang ist die Veröffentlichung für 2017 geplant.

