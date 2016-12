Oculus Touch ausprobiert - Fazit-Video mit Gameplay aus drei Spielen

Donnerstag, 08. Dezember 2016 um 17:39

Wir zeigen den neuen Oculus Touch Controller und zeigen ihn anhand von drei Spielen im Einsatz. Die neuen Gesten-Controller für die Oculus Rift sind seit dem 6. Dezember für 199 Euro zu haben - im Lieferumfang ist ein Controller-Paar sowie der zum Betrieb nötige, zweite Sensor.

Im Video zeigen Sebastian und Daniel, wie der neue Controller funktioniert, was ihn vom Vive-Controller unterscheidet und wie er im Spiele-Einsatz funktioniert. Dazu führen sie drei Beispiele vor: Das schräge Agenten-Escapespiel I Expect You To Die. Die VR-Version des Kult-Shooters Superhot und dem Zeichen-Werkzeug Quill.

Wir hoffen, mit diesem kleinen, spontanten Video einen guten Eindruck von der Technik und dem Spielgefühl zu vermitteln. Die Grafikqualität der Spiele ist - im VR-Headset betrachtet - übrigens deutlich besser als bei den hier gezeigten Szenen aus der Kontroll-Ansicht des Monitors.