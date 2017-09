Oddworld: Soulstorm - Teaser-Trailer zum düsteren Abe's Oddysee Nachfolger

Dienstag, 26. September 2017 um 16:47

Nach über 10 Jahren wird es ein neues Oddworld-Spiel geben. Die Entwickler haben nun den ersten, offiziellen Teaser-Trailer dazu veröffentlicht. Oddworld: Soulstorm wird die Geschichte nach Abe's Oddysee neu erzählen und möchte dabei deutlich düsterer und ernster werden als früher.

Inhaltlich setzt Soulstorm direkt am Ende von Abe's Oddysee (New 'n' Tasty war das Remake des Originals) an, aber wird die bisher bekannte Geschichte neu erzählen. Laut Serienschöpfer Lorne Lanning soll Soulstrom deutlich »tiefgründiger, düsterer und unheimlicher« werden als das Original und Abes Geschichte aus einer »völlig anderen Perspektive« erzählen.

Themen wie Kapitalismus, Konsum und Sucht oder auch Umweltschutz sollen auch im neuen Spiel ein starkes Motiv werden und Fans des Originals weiterhin bedienen. Die düstere, deutlich ernstere Atmosphäre legt auch die Aufmachung und das Design der neuen Webseite nahe, die sehr dunkel und verstörend gestaltet wurde. Erscheinen soll Oddworld: Soulstorm irgendwann 2018. Auf welchen Systemen das Spiel erscheint, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.