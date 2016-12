Osiris: New Dawn - Trailer zum Dawn-of-Aziel-Update: neue Waffen, Raumflug, Mech-Action

Freitag, 23. Dezember 2016 um 14:45

Der Gameplay-Trailer zu Osiris: New Dawn zeigt einige der neuen Inhalte, die mit dem kostenlosen Content-Update »Dawn of Aziel« in die Early-Access-Version des Sci-Fi-Survival-Spiels eingebaut wurden.

Darunter ist neben dem neuen Osiris-Mech und neuen Nah- und Fernkampfwaffen natürlich auch der neue Eisplanet Aziel zu sehen. Im Trailer sehen wir dazu auch den Flug von der Wüstenwelt, mit der Orisis anfangs als einzigem Planeten gestartet ist, bis zur neuen Winterwelt - passt ja zur Jahreszeit.

Osiris: New Dawn wurde im September über Steam im Early Access gestartet und kam schon in der frühen Fassung als Alternative zu ARK: Survival Evolved gut an.