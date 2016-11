Owlboy - Test-Video zum Plattformer des Jahres

Freitag, 11. November 2016 um 17:32

Owlboy war nach knapp zehn Jahren Entwicklingszeit die Steam-Senstation im Herbst. Aber kann der Eulenjunge Otus mehr als nur niedlich aussehen? Wir haben die Eule bei den Flügeln gepackt um herauszufinden, wie viel in dem Puzzle-Plattformer wirklich steckt. Wie klug sind die Rätsel? Wie ausgeglichen sind die Waffen? Was macht den Eulen-Jump&Run so besonders? Immerhin gibt es jede Menge Indie-Plattformer mit Pixeldesign und niedlichen Charakteren, aber Owlboy stach bei Kritikern und Fans sämtliche Konkurrenten mit Leichtigkeit aus. Woran liegt das? Im Testvideo gehen wir mit Otus auf die Reise durch Tempel. Dungeons und sogar aktive Vulkane um die Welt zu retten und allen zu Beweisen, dass er es wert ist, eine der ehrenwerten Eulen zu sein. Mit Pumpgun, Gentleman-Fisch und Luftpiraten.