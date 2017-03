Paladins - Team-Shooter startet mit Trailer in die PS4 und Xbox One Beta

Dienstag, 14. März 2017 um 16:06

Paladins ist nun offiziell in der geschlossenen Beta auf den Konsolen angekommen und eröffnet den nächsten Schritt Richtung Release mit einem neuen Beta-Trailer. Bisher befand sich der kostenlos spielbare Helden-Shooter auf der PS4 und Xbox One noch in der geschlossenen Alpha.

Bei Paladins handelt es sich um einen Team basierten Shooter, der starke Moba-Elemente mit sich bringt. Jeder Champion kann durch ein ausgeklügeltes Kartensystem auf den eigenen Spielstil individuell angepasst werden. Die kostenlose Action-Moba wurde auf Steam schnell zum Hit. Paladins war in 2016 die meist gespielte Neuerscheinung und erreichte mehr als 8 Millionen Downloads.

