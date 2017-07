Past Cure - Story Trailer mischt Inception, Deus Ex und Splinter Cell

Dienstag, 04. Juli 2017 um 17:00

Im Action-Stealth-Shooter Past Cure begleiten wir den Ex-Special-Force-Agenten Jan, der Opfer geheimer Menschenversuche wurde und dadurch Kräfte wie Telekinese oder Gedankenmanipulation entwickelt hat. Auf seinem Rachefeldzug gegen die Männern, die ihm das angetan haben, muss er seine übernatürlichen Begabungen aber mit Vorsicht verwenden. Mit jedem Einsatz seiner Superkräfte wird er ein Stück weit wahnsinnig.

In Past Cure kämpfen und rätseln wir uns nicht nur durch die echte Welt, sondern auch durch eine Albtraumwelt, die langsam die Realität zu verschlingen droht. Im neuen Story Trailer erinnert das Gameplay an Stealth-Shooter wie Deus Ex oder Splinter Cell. Die Story um sich verzerrende Traumwelten und das Design könnten zudem glatt aus dem Film Inception stammen.

Das Spiel des deutschen Entwicklerstudios Phantom 8 soll schon im 3. Quartal 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.