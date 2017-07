Path of Exile: The Fall of Oriath - Gameplay, Vorabzugang & Termin zum kostenlosen Mega-Addon

Freitag, 21. Juli 2017 um 14:38

Mit The Fall of Oriath wird am 4. August das bislang größte Addon zum Action-Rollenspiel Path of Exile veröffentlicht, kostenlos natürlich. Die Erweiterung liefert neue Inhalte und krempelt um, wie man das Spiel durchspielt. So gibt es jetzt nicht mehr unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, allerdings wird das Spiel so groß, dass man auch nicht wieder von vorne anfangen muss - soweit der Plan der Entwickler.

Massig neuer Inhalt

Um dieses Ziel zu erreichen, liefert Grinding Gear Games sechs neue Story-Akte, die fast alle auch in neue Gebiete führen. Und dort wo es doch in bekannte Gebiete zurück geht, soll man die Auswirkungen früherer Handlungen deutlich sehen können. So können einst verdorbene Regionen später aufblühen, weil man die Quelle der Vergiftung - also den Bossgegner der Region - entfernt hat.

Außerdem wird das Pantheon-System aktiviert, mit dem die Spieler mächtige Fähigkeiten der Götter freischalten können.

Dieser Trailer zeigt ein paar Gameplay-Szenen aus den neuen Gebieten. Außerdem gibt es ein paar Bosskämpfe zu sehen.

Fall of Oriath jetzt schon spielen

Wer nicht auf den 4. August warten will, kann die Inhalte des Addons in der Beta spielen. Der Zugang dazu kostet allerdings mindestens 30 US-Dollar und kann auf der offiziellen Webseite erworben werden.