Path of Exile: The Fall of Oriath - Trailer zur riesigen Erweiterung

Mittwoch, 15. Februar 2017 um 14:48

Die bisher größte Erweiterung für Path of Exile bringt satte sechs neue Akte. Unsere Reise führt uns zunächst in das Land, aus dem wir verbannt wurden: Oriath. Dort nehmen wir blutige Rache, bevor wir im allgemeinen Chaos wieder zurück nach Wraeclast reisen um uns den Göttern selbst entgegen zu stellen.

Das Pantheon-System, 24 neue Bosse sowie neue Skills und Uniques verdoppeln den Umfang der bisherigen Kampagne. Außerdem werden die Schwierigkeitsgrade komplett entfernt: Es gibt vor dem hervorragenden Endgame nur noch einen einzigen kompletten Durchgang durch alle zehn Akte.



Path of Exile: The Fall of Oriath soll im Sommer veröffentlicht werden und wird wie gewöhnlich komplett kostenlos sein.Eine Beta-Phase ist für April/Mai 2017 geplant.