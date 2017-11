Path of Exile: War for the Atlas - Offizieller Trailer zur neuen Erweiterung

Freitag, 17. November 2017 um 17:10

Path of Exile erhält eine neue kostenlose Erweiterung. Sie trägt den Titel War for the Atlas und erscheint am 08. Dezember 2017. Die neuen Inhalte drehen sich vor allem um das Endgame des Action-Rollenspiels.

Der offizielle Trailer zeigt die neuen Spielinhalte und stellt den neuen Antagonisten namens "The Elder" vor. Bei diesem handelt es sich um eine düstere Entität, die die Kontrolle über den Atlas of Worlds an sich reißen möchte.

Im Spiel ist der Elder in der Lage, Bosse aus Arealen zu absorbieren und aus diesen sogenannte Elder-Guardian zu kreieren. Hat der Spieler vier Guardians besiegt, kann er den Elder persönlich herausfordern.

Die Erweiterung umfasst 32 neue Karten, über 50 einzigartige Gegenstände sowie zehn neue Edelsteine. Neu sind ebenfalls die Shaped- und Elder-Items, die mit mächtigen Fähigkeiten versehen werden können.