Payday 2 VR - Gameplay-Trailer zum Virtual-Reality-Feature des Koop-Shooters

Donnerstag, 11. Mai 2017 um 11:44

Payday 2 bekommt demächst einen vollständigen VR-Support. Der neue Spielmodus wird kostenlos für alle Besitzer des Koop-Shooters veröffetlicht. Der Beta-Test soll noch 2017 starten. Auch Cross-Gaming wird damit möglich sein. Heißt: Reguläre Spieler können mit Virtual-Reality-Nutzern gemeinsam spielen.

Der Gameplay-Trailer zeigt bereits, was in der VR-Version des Spiels alles möglich sein wird und wie sich der Shooter überahaupt in der virtuellen Realität spielt.

Mehr dazu: Payday VR wird zur VR-Erfahrung, erster Trailer