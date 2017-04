Perception - Release-Trailer: Blind im Horrorhaus gefangen

Freitag, 28. April 2017 um 13:12

Das Horrorspiel Perception vom Entwickler The Deep End Games und Feardemic setzt auf einen interessanten Kniff: Die Protagonistin Cassie ist blind. Nur mit ihrem Gehör muss sie durch ein gruseliges Anwesen voller Monster schleichen, was der Spieler - ähnlich wie in Marvels TV-Serie Daredevil – nur als bläulich schemenhafte Echolot-Darstellung sieht.

Für PC, Xbox One und PS4 erscheint Perception jetzt am 30. Mai 2017.

Beim Entwickler Deep End Games arbeiten übrigens einige ehemalige Mitarbeiter von Irrational Games, die zuvor bereits an der erfolgreichen Bioshock-Reihe mitgearbeitet haben.