Phoning Home - Launch-Trailer zum Survival-Adventure mit WALL-E-Roboter

Dienstag, 07. Februar 2017 um 14:38

Phoning Home ist ein Survival-Adventure des Indie-Entwicklers Ion Lands. Der Spieler schlüpft in die Rolle des kleinen Roboters ION, der verdächtig an den Disney-Liebling WALL-E erinnert, ein wenig erinnert der kleine Kamerad auch an E.T. Wie passend, dann in Phoning Home geht es darum, das eigene Raumschiff zu reparieren und Kontakt mit dem Zuhause des Roboters aufzunehmen.

Zu Spielbeginn sind wir dummerweise auf einem fremden Planenten notgelandet. Um wieder nach Hause zu kommen, müssen wir jetzt die Open World erkunden und wie in Survival-Spielen üblich Rohstoffe sammeln um neue Items zu craften und Gefahren überstehen. Begleitet werden wir dabei von einer Roboterstimme, die uns manchmal auf unfreiwillig komische Art Anweisungen gibt. Später im Spiel finden wir mit ANI außerdem einen weiteren roboterhaften Begleiter.